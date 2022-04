Kingdom Hearts 4 : Sora va faire son retour avec l’arc Lost Master

Square Enix introduit la ville réaliste Quadratum dans le premier teaser de Kingdom Hearts 4.

En plus de faire la connaissance de la guerrière de la Keyblade solitaire Strelitzia (Kingdom Hearts Union χ [Cross]) dans Kingdom Hearts 4 au sein de Quadratum, Sora va devoir affronter un sans-cœur géant ressemblant à Darkside sur l’autoroute de la vaste cité pendant que le Maître des Maîtres et Xigbar, qui n’est autre que Luxu, observent l’affrontement. Quant à Donald et Dingo, ils explorent une grotte, vraisemblablement à la recherche d’un moyen de retrouver leur ami Sora, qui a disparu après les événements de Kingdom Hearts 3. Après quelques secondes à avancer dans le noir, ils voient une lumière bleue qui appartient très probablement à Hadès, avant qu’elle ne devienne rouge et que les deux hommes ne crient.

“Sora est un héros de jeu vidéo Disney original comme aucun autre, adoré par notre équipe et par les fans du monde entier. Nous avons été honorés de travailler avec Tetsuya Nomura et son équipe pendant deux décennies pour faire vivre des aventures originales à base de liberté, de courage et d’amitié aux joueurs“, a déclaré Nana Gadd, directrice de Walt Disney Games. “Cet aperçu de la prochaine aventure de Sora n’est qu’un début – nous sommes impatients d’en montrer davantage lorsque le moment sera venu.”

Square Enix dévoile Kingdom Hearts Missing-Link, un nouveau jeu mobile

Kingdom Hearts Missing-Link sur iOS et Android permettra de prendre part à des aventures du royaume de Scala ad Caelum dans le monde réel à la manière d’un Pokémon Go. Les joueurs pourront s’engager dans des batailles exaltantes contre les Sans-Cœur et découvrir une nouvelle histoire originale. Une bêta fermée est prévue pour cette année.

“Nous sommes ravis de célébrer le 20ème anniversaire de la licence avec l’annonce de deux nouveaux titres Kingdom Hearts“, a indiqué le responsable de la marque Kingdom Hearts, Ichiro Hazama. “Nous tenons à remercier les fans pour leur soutien au fil des ans et nous avons hâte qu’ils découvrent tout ce qui attend Sora.“