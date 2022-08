King Kong : une nouvelle série live-action non liée au MonsterVerse est en préparation

La série télévisée King Kong pour la plateforme de streaming Disney+ explorera les origines d'un nouveau gorille géant, sa mythologie et les mystères de Skull Island.

Produit par James Wan (MacGyver, Aquaman, Mortal Kombat) et écrit par Stephany Folsom (Paper Girls, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, Star Wars : Résistance), King Kong sera un drame d’action-aventure qui introduit l’histoire classique des monstres dans l’ère moderne, avec un retour à Skull Island et la naissance d’un nouveau Kong. L’histoire se base sur la propriété intellectuelle des livres originaux de Merian C. Cooper et les nouveaux romans King Kong de Joe DeVito.

Stephany Folsom assure la production exécutive aux côtés de James Wan, Michael Clear et Rob Hackett pour Atomic Monster ainsi que Dannie Festa et Marc Manus pour World Builder Entertainment. Encore au stade de développement, la nouvelle série live-action King Kong sera exclusivement diffusée sur Disney+.

Du live-action au format série dans l’univers de King Kong

Une adaptation en série télévisée était en gestation chez MarVista Entertainment et IM Global Television il y a cinq ans, avec une équipe créative différente, également basée sur le King Kong de Merian C. Cooper et le Skull Island de Joe DeVito, avec Dannie Festa comme producteur exécutif. Le projet ne s’est toutefois jamais concrétisé. King Kong, un personnage vieux de 90 ans avec un enchevêtrement de droits, a fait l’objet d’une flopée de films, dont les plus récents font partie du Monsterverse de Legendary/Warner Bros, qui n’utilise que la partie Kong du surnom du monstrueux gorille pour ses titres, à savoir Kong : Skull Island en 2017, Godzilla : King of the Monsters en 2019 et Godzilla vs. Kong en 2021, suivis d’une série animée Netflix, Skull Island.