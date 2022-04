Kimetsu no Yaiba : une série de contenus payants pour des personnages inédits

L'adaptation vidéoludique Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles va s'enrichir avec un pack de personnages supplémentaires en DLC dès cet été.

Si le prix n’a pas encore été dévoilé par le studio japonais CyberConnect2, la première mise à jour du pack de personnages supplémentaires pour Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles contiendra Uzui Tengen, le pilier du son de l’armée des pourfendeurs au cœur du féroce combat engagé contre les démons dans l’arc Yuukaku-hen. Les prochains seront : Nezuko (Forme démoniaque avancée), Tanjiro (tenue Quartier des plaisirs), Zen’itsu (tenue Quartier des plaisirs), Inosuke (tenue Quartier des plaisirs), Daki et Gyutaro.

Les bonus pour la précommande numérique de Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sur Nintendo Switch

Déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam) depuis plus d’un an, Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira sur la Switch de Nintendo à partir du 10 juin prochain. D’ailleurs, la version numérique disponible en précommande sur le Nintendo eShop permet d’obtenir cinq uniformes d’été de l’académie Kimetsu (Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Tomioka Giyu), trois tenues du Domaine des Papillons (Kamado Tanjiro, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke), une clé pour débloquer le personnage de l’académie Kimetsu (Kamado Tanjiro) et 16.000 points Kimetsu.

A noter que toute précommande de l’édition numérique donnera également droit à trois clés de déblocage de personnages bonus pour l’académie Kimetsu Nezuko, l’académie Kimetsu Zen’itsu et l’académie Kimetsu Inosuke dans le cadre d’une version de lancement à durée limitée disponible jusqu’à deux semaines suivant la date de sortie du portage sur Nintendo Switch.