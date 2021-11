Kimetsu no Yaiba : un mode 60fps pour le jeu de combat en arène

Avec ce mode disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series X et PC (Steam), les moments d’exploration et de combat du mode histoire de Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ainsi que certaines sections du mode versus offline sont désormais jouables en 60fps. Par ailleurs, deux nouveaux démons ont été ajoutés au roster de combattants via une mise à jour avec deux nouvelles missions en ligne pour remporter des points Kimetsu et ainsi débloquer de nouvelles récompenses, telles que des citations et photos de profil.

Our second free update for The Hinokami Chronicles adds Yahaba and Susamaru to Versus mode!

A new 60fps mode for Steam, PS5, and Xbox Series X makes exploration & combat in Story mode and certain controllable sections in the offline Versus mode playable in 60fps.

Update today! pic.twitter.com/0u1yfFmAPV

— Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (NA/EU) (@demonslayer_hc) November 24, 2021