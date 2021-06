Kimetsu no Yaiba : le jeu vidéo basé sur le célèbre manga sortira en Occident un jour après le Japon

Développé par CyberConnect2, Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles va permettre de revivre les intrigues mémorables de la première saison de la série anime ainsi que des moments importants du film d'animation Kimetsu no Yaiba : Mugen Train.

En pleine période de l’ère Taisho, le jeune Tanjiro Kamado retrouve sa famille massacrée par un démon alors qu’il vendait du charbon pour subvenir aux besoins des siens comme à son habitude. Sa petite soeur Nezuko, unique survivante, a été transformée en démon. Anéanti, il prend la décision de devenir un pourfendeur de démon dans le but de sauver la merveilleuse Nezuko en la rendant humaine à nouveau et en exécutant le monstre qui a assassiné sa famille.

Si le mode aventure de Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles proposera d’affronter de puissants démons en utilisant une multitude de compétences spectaculaires en suivant les premiers arcs de l’histoire, des combats d’arène en local et en ligne permettront de défaire des opposants dans des duels explosifs avec un large casting de personnages. De plus, les voix anglaises et japonaises de l’anime seront de la partie afin de respecter l’authenticité de la licence.

Un trailer pour Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 14 octobre prochain au Japon puis le 15 octobre 2021 aux USA, en France et dans le reste de l’Europe sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Grâce à l’aide d’un accès anticipé, les possesseurs de la Digital Deluxe Edition pourront commencer à jouer dès le 13 octobre !

A noter que la version japonaise de Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est éditée par Aniplex, filiale de Sony Music Entertainment Japan, qui est elle même une filiale de Sony Group Corporation, tandis que la version occidentale est éditée par Sega.

Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles et son mode aventure en vidéo