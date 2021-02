Kimetsu no Yaiba : l’adaptation vidéoludique sera finalement multiplateforme

Le jeu Demon Slayer de CyberConnect2 n'est plus une exclusivité PS4.

Au vu du succès mondial de la licence en manga et en série animée, la société de production et de distribution Aniplex, filiale de Sony Music Entertainment Japan, va commercialiser Kimetsu no Yaiba : Hinokami Keppuutan dans le courant de l’année au Japon (et sans doute en Occident) sur PS5, PS4, Xbox One et PC. Si de nouvelles informations sur le contenu de ce “demon-slaying battle action” seront dévoilées dans le prochain numéro du magazine japonais Weekly Shonen Jump, le studio CyberConnect2 a annoncé la présence d’un mode histoire (devenez l’épéiste du “Demon Slayer Corps” Tanjiro Kamado et détruisez les démons qui attaquent le peuple) et d’un mode tag battle (des affrontements entre divers personnages avec un gameplay accessible pour le grand public).

Kimetsu no Yaiba : Keppuu Kengeki Royale sur iOS et Android n’a plus de date de sortie

En développement depuis plusieurs mois chez Quatro A avec Soleil,Kimetsu no Yaiba : Keppuu Kengeki Royale a été reporté jusqu’à nouvel ordre. Ce free-to-play exclusivement destiné aux mobiles est un jeu multijoueur asymétrique où les joueurs sont divisés en deux groupes, les membres de la Demon Slayer Corps ou les démons. Sur une carte qui recrée la vision du monde de l’œuvre originale, avec les compétences et les techniques de chaque personnage, une bataille entre “Chasseurs de démons” et “Démons mangeurs d’hommes” va se dérouler.