Kimetsu no Yaiba : l’adaptation en jeu vidéo va sortir sur Nintendo Switch

Aniplex (Sony Music Entertainment) et Sega annoncent l'arrivée d'un portage Nintendo Switch de Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles dans le courant de l'été.

Vendu à plus d’un million d’exemplaires depuis son lancement en octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam), Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles du studio japonais CyberConnect2 sortira sur la Switch de Nintendo d’ici le 10 juin prochain.

Become the blade that destroys demons when Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles arrives for Nintendo Switch on June 10, 2022! Pre-order now: https://t.co/4cEiQVswLv pic.twitter.com/98jakckrN6 — Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (NA/EU) (@demonslayer_hc) February 7, 2022

Les possesseurs d’une Nintendo Switch peuvent s’attendre à retrouver tous les éléments déjà présents sur les autres plateformes, dont les contenus ajoutés après la sortie du jeu, tels que les six nouveaux personnages jouables (Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu, Yushiro & Tamayo), de nouvelles missions en ligne avec à la clef des points Kimetsu pour débloquer des récompenses. A noter que la tenue « Academie Kimetsu » pour Tanjiro peut s’obtenir en précommandant cette nouvelle version du jeu vidéo basé sur le manga Demon Slayer de Koyoharu Gotoge.

Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sur Nintendo Switch

Découvrez une tragédie familiale dans laquelle le destin des humains et des démons s’entremêlent : “Un jeune homme au grand cœur qui vend du charbon pour subvenir aux besoins des siens, retrouve sa famille massacrée par un démon. Pour ne rien arranger, sa petite soeur Nezuko, l’unique survivante de ce massacre, a elle-même été transformée en démon. Bien qu’anéanti par cette horrible réalité, Tanjiro décide de devenir un pourfendeur de démon dans le but de sauver sa sœur en la rendant humaine à nouveau. Pour ce faire, il se promet de tuer le démon qui a assassiné sa famille.”