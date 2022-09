Kim Kardashian ne dirait pas non au Marvel Cinematic Universe

Débuter un carrière dans le cinéma et rejoindre le Marvel Cinematic Universe serait l'un des défis de Kim Kardashian.

Dans une entrevue avec le magazine Interview, la star de la télé-réalité et entrepreneuse américaine Kim Kardashian révèle ses ambitions de carrière dans le domaine de l’art dramatique après avoir réalisé la voix d’un personnage pour le film d’animation Pat’ Patrouille de Nickelodeon et exprime son intérêt à rejoindre le Marvel Cinematic Universe :

Born in the USA 💋 @kimkardashian is our September 2022 "American Dream Issue" cover star 🇺🇸 https://t.co/URXKwzqtRe

— Interview Magazine (@InterviewMag) September 6, 2022