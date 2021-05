Killers of the Flower Moon : le nouveau film Apple TV+ de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio

Le comédien américain Leonardo DiCaprio dévoile une première image de l'adaptation cinématographique Killers of the Flower Moon basée sur le roman éponyme de l'auteur David Grann.

Réalisé par Martin Scorsese avec Dan Friedkin (Imperative Entertainment) et Bradley Thomas (Appian Way Productions), Killers of the Flower Moon dépeint les meurtres de plusieurs amérindiens après leur découverte de pétrole au sein du comté d’Osage en Oklahoma dans les années 1920. Le FBI sera rapidement sur le coup pour mener l’enquête. Eric Roth s’est occupé d’écrire le scénario. Lily Gladstone incarnera Mollie Burkhart, une jeune femme qui va tomber amoureuse d’Ernest Burkhart qui est interprété par Leonardo DiCaprio et neveu d’un puissant éleveur local campé par Robert De Niro. Jesse Plemons sera également au casting.

Killers of the Flower Moon sortira dans plusieurs salles aux USA et à l’international sur Apple TV+ en 2022. Initialement, le film Killers of the Flower Moon était uniquement en développement avec Paramount Pictures et Leonardo DiCaprio, mais le projet a été suspendu à cause d’un budget trop élevé (plus de 200 millions de dollars). Paramount a alors décidé de trouver d’autres partenaires. Si Netflix, Universal et la MGM étaient en lice, Apple a finalement présenté l’offre la plus attractive.