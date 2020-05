Kickstarter pourrait se séparer de 45% de ses employés

La pandémie de Covid-19 n'épargne pas grand monde. Les entreprises sont toutes, à des échelles diverses, impactées. Certains secteurs plus durement que d'autres, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est Kickstarter qui éprouve de grosses difficultés.

La pandémie du nouveau coronavirus fait des ravages aux quatre coins du globe, dans tous les secteurs. Kickstarter avait déjà laissé entendre que la situation était très délicate pour le spécialiste du financement participatif à cause du Covid-19. Aujourd’hui, il semblerait que les licenciements soient plus nombreux encore que prévus initialement.

Kickstarter se prépare à se séparer d’une grande partie de sa masse salariale

Dans un message transmis à Gizmodo, l’entreprise confirmait son intention de se séparer d’une grande partie de sa masse salariale après que l’OPEIU – l’organisation qui représente les employés de Kickstarter – a donné son accord d’un vaste plan de licenciements le 1er Mai. Ces licenciements pourraient affecter jusqu’à 45% de la masse salariale actuelle, si l’on en croit une note communiquée à Engadget. Kickstarter nuance ce chiffre en précisant que cela ne prend pas encore les départs volontaires.

Au total, cela représenterait environ 45% des employés

Toujours est-il que Kickstarter semble vouloir faire les choses bien pour celles et ceux qui partiraient de leur plein gré. L’arrangement en question leur offrirait quatre mois d’indemnités de salaire et six (pour celles et ceux qui gagnent actuellement 110 001$ ou moins annuels) ou quatre (pour celles et ceux au-dessus) mois de couverture santé. Ceux-ci seront libres de travailler pour la concurrence pendant qu’ils touchent leurs indemnités et bénéficieront qui plus est de facilité pour revenir chez Kickstarter à un poste similaire si une place devait se libérer l’année prochaine. L’industrie de la tech a été grandement touchée par la pandémie, les licenciements se sont multipliés, une question de survie, purement et simplement pour nombre d’entreprises et startups. Difficile de savoir quand l’activité de Kickstarter pourra reprendre mais le financement participatif se basant beaucoup sur les interactions humaines est clairement impossible dans le contexte actuel.