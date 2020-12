KFC et Cooler Master dévoilent une console de jeux vidéo avec réchauffe-poulet intégré

De temps à autre, les marques nous réservent de jolies surprises. Le plus souvent aux alentours du 1er avril d'ailleurs. Certaines sont totalement insolites. D'autres fort sympathiques. Celle de KFC et Cooler Master est...

KFC est une marque que l’on ne saurait associer de près ou du loin au monde du jeu vidéo. Et pour cause, l’entreprise se cantonne à ce qu’elle sait faire : à savoir du poulet frit. Et elle le fait très bien, d’ailleurs. Pourtant, aujourd’hui, l’enseigne dévoile un produit à mille lieux de son secteur d’activité, une console de jeux vidéo. Oui, vous avez bien lu !

KFC et Cooler Master dévoilent une console de jeux vidéo

KFC. Ces trois lettres sont pour la plupart d’entre vous synonymes de fast-food et plus précisément de poulet frit. Cooler Master, de l’autre côté, est une marque bien connue des joueurs PC, c’est un accessoiriste spécialiste notamment des ventilateurs et autres périphériques pour le jeu vidéo. Deux marques qui peuvent sembler bien loin l’une de l’autre et qui pourtant se sont associées pour créer la KFConsole.

La KFConsole est une console de jeux vidéo pensée et conçue par KFC et Cooler Master. À l’intérieur, on retrouve notamment un processeur Intel. Bien qu’il ne soit finalement pas impensable d’imaginer que KFC puisse avoir eu envie d’apposer son nom sur une console, ce qui est vraiment insolite, c’est que cette console dispose d’un réchauffe-poulet intégré.

avec chauffe-plat intégré !

Oui oui, vous avez bien lu. Il semblerait que Cooler Master ait décidé que laisser se dissiper la chaleur générée par les composants internes n’était que gaspillage. Pourquoi alors ne pas s’en servir pour maintenir votre commande KFC au chaud pendant que vous jouez ? C’est très probablement l’une des fonctionnalités les plus insolites/idiotes/ridicules que l’on ait vu depuis longtemps, mais en même temps, comment ne pas regarder cette console sans se dire qu’on n’en veut pas une ?

Difficile de savoir si KFC et Cooler Master ont bel et bien l’intention de faire de console une réalité commerciale. Peut-être qu’un nombre très réduit d’unités seront produits uniquement pour le marketing. Difficile aussi de savoir combien de ces KFConsole pourraient être fabriquées. À suivre !