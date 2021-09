Kepler Interactive : l’alliance de plusieurs studios indépendants pour devenir un éditeur

Kepler Interactive propose un modèle unique au sein de l’industrie vidéoludique dans lequel des studios indépendants deviennent copropriétaires, ce qui leur permet de prendre des décisions stratégiques, notamment l’introduction de nouveaux membres dans le collectif, tout en étant directement récompensés pour la réussite financière de l’éditeur. Cela crée un environnement idéal pour que les développeurs prospèrent en combinant les avantages d’une indépendance créative totale avec des ressources et un soutien opérationnel. Il unifie la force de plusieurs studios avec un pôle opérationnel, financier et d’édition de classe mondiale, fournissant une gamme de services allant du marketing aux partenariats commerciaux, et une technologie partagée, tous conçus pour soutenir les visions des studios.

