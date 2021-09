Kena : Bridge of Spirits, un lancement prometteur et une édition physique pour les fêtes de fin d’année

La presse et les joueurs sont sous le charme de Kena : Bridge of Spirits.

Disponible depuis quelques heures en dématérialisé sur PS5, PS4 et PC (exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store), Kena : Bridge of Spirits du studio indépendant Ember Lab est une véritable réussite. Sans avoir les premiers chiffres de ventes, les avis sont unanimement positifs dans les médias, les réseaux sociaux et même les forums spécialisés. Maximum Games et Just For Games ont d’ailleurs décidé d’annoncer la commercialisation d’une édition physique sur les consoles PlayStation. Celle-ci arrivera dans le monde entier en novembre prochain chez les principaux revendeurs avec une bande-son, des objets numériques, mais également physiques (exclusifs).

Ce titre action-aventure mêle de manière harmonieuse un récit captivant, l’exploration, la résolution d’énigmes et des combats rapides pour un voyage magnifique et immersif : “Des esprits errants, piégés entre les mondes, sèment le chaos et la décadence contre nature. Avec l’aide de minuscules créatures de la forêt appelées Rot et sa connaissance du royaume des esprits, la jeune guide Kena doit faire face à la douleur de sa propre perte en démêlant les secrets de cette communauté oubliée.”

Le mode photo de Kena : Bridge of Spirits s’illustre en vidéo

Le producteur Thomas Varga détaille le fonctionnement du mode photo de Kena : “Développer le mode photo et la fonctionnalité Cheese était un défi d’animation intéressant pour nous ! Non seulement cette fonctionnalité nous permet de rajouter un élément divertissant pour les joueurs, mais c’est aussi un moyen de montrer les personnalités des personnages en leur trouvant des poses appropriées. Vous pouvez activer le mode photo tout au long de votre aventure et prendre des clichés épiques ou adorables pour immortaliser votre périple. Tous les personnages (même les Rot !) seront immobilisés par défaut lorsque vous activerez le mode photo, mais vous pouvez aussi reprendre l’action pour les remettre en mouvement. Ils continueront à porter toute leur attention sur vous lorsque vous déplacerez la caméra. Ils la suivront du regard et interagiront avec elle tandis que vous préparez votre cliché.”