Kena : Bridge of Spirits sortira à la fin de l’été sur PS5, PS4 et PC

Le Pixar d'Ember Lab revient avec de nouveaux éléments de gameplay et une merveilleuse bande-annonce.

Prévu pour mars 2021 après un report lié à la crise sanitaire qui frappe le monde entier, Kena : Bridge of Spirits sera finalement disponible le 24 août prochain sur les consoles de salon de Sony ainsi que PC via l’Epic Games Store. Pour mémoire, cette nouvelle licence met les joueurs dans la peau d’une jeune guide spirituelle qui se rend dans un village abandonné à la recherche du sanctuaire sacré de la montagne. Elle va devoir se battre pour découvrir les secrets d’une communauté oubliée, cachée dans une forêt envahie par la végétation, où les esprits errants sont piégés. Elle fera ainsi la rencontre des Rot, qui ne sont autres que des esprits timides et illusoires dispersés dans la forêt. Ils maintiennent l’équilibre en décomposant les éléments morts et en décomposition.

La pépite indépendante Kena : Bridge of Spirits émerveille avec un nouveau trailer

“Nous sommes débordés et reconnaissants de l’enthousiasme qui entoure Kena, et nous sommes impatients de partager notre jeu avec tout le monde en août prochain“, a déclaré Josh Grier, chef des opérations d’Ember Lab. “Nous prenons les prochains mois pour peaufiner et optimiser notre jeu afin qu’il soit le meilleur possible. C’est une sacrée expérience que de terminer notre premier titre pendant la pandémie. Nous sommes très heureux de dévoiler la dernière bande-annonce et d’annoncer la date de lancement.”

Kena : Bridge of Spirits sera jouable via une édition standard ou une édition numérique deluxe. Toutes les éditions vous donnent accès à la version numérique PS4 et à la version numérique PS5 de la première production du studio Ember Lab. A noter que l’édition numérique deluxe inclut également la bande originale du jeu, un bâton argenté unique pour Kena et un skin doré pour les Rot.