Kena : Bridge of Spirits sera disponible en 2021, Ember Lab préfère retarder la sortie

Initialement prévu pour la fin de l'année, Kena : Bridge of Spirits est désormais repoussé.

Reporté à l’année prochaine, Kena : Bridge of Spirits d’Ember Lab ne sera finalement pas un jeu du lancement de la PS5. Composé d’une dizaine d’employés, le studio indépendant américain à l’origine de ce titre féerique, également prévu sur PC (Epic Games Store) et PS4, préfère se donner quelques mois supplémentaires afin de ne pas bâcler le travail des développeurs : “Nous sommes bouleversés et honorés par la réaction positive et l’effusion de soutien envers notre première création. Vos gentils mots et votre enthousiasme ont été une source d’inspiration pour l’équipe. Cette année a apporté de nombreux défis et notre transition vers le travail à domicile a fait que le développement a été plus lent que nous l’espérions. Pour cette raison, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie du jeu jusqu’au premier trimestre 2021. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais nous pensons qu’elle est la meilleure pour Kena et le bien-être de l’équipe. Nous utiliserons ce temps pour donner au jeu la finition qu’il mérite et pour offrir une expérience qui répond à notre vision et à vos attentes. Nous sommes impatients d’en montrer plus dans les mois à venir et de vous faire vivre une expérience extraordinaire au début de l’année prochaine.”

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

Pour mémoire, de nouvelles informations concernant Kena : Bridge of Spirits ont été dévoilées dans le dernier numéro du magazine Game Informer.

Ember Lab et son court-métrage d’animation (3D CGI) dédié à The Legend of Zelda : Majora’s Mask