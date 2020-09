Kena : Bridge of Spirits, la perle indépendante d’Ember Lab livre ses secrets sur PS5

Le jeu d'action-aventure narratif Kena : Bridge of Spirits se dévoile un peu plus avec des visuels et des informations inédites.

Produit avec le moteur graphique Unreal Engine 4, Kena : Bridge of Spirits se déroule dans un lieu fictif qui rend hommage à divers lieux de l’Est, dont le Japon et Bali (The Legend of Zelda a également influencé l’univers). Le monde de cette création originale n’est pas ouvert. Il est articulé autour d’un village connectant différentes régions. Jeune guide spirituelle dont le rôle est d’affronter des esprits corrompus, Kena (prononcez KAY-nuh) n’est pas originaire de cet endroit et a voyagé assez loin pour s’y rendre. L’héroïne sera doublée par une actrice encore inconnue à ce jour. Celle-ci s’occupera également de chanter plusieurs morceaux de l’OST. Les petites créatures noires présentes dans le jeu sont des Rot. Kena peut les trouver dispersées dans le monde entier et les recruter. Les Rot peuvent aider Kena à déplacer des objets, remettre temporairement en état un pont cassé, manœuvrer un bloc en position pour lui donner un coup de pouce, distraire des ennemis ou ‘fore insuffler à ses attaques une puissance spéciale. Les joueurs devront endommager un ennemi avant de faire appel à un Rot au combat pour renforcer son courage.

Les Rot ne peuvent pas mourrir. Kena dispose d’attaques légères, lourdes et chargées, ainsi que d’une amélioration qui permet de plier son bâton magique et de le convertir en arc. Elle a la capacité de créer un bouclier à bulles pour se défendre ou étourdir ses ennemis. Il n’y aura pas des microtransactions pour ce jeu solo, ni personnalisation esthétique, à l’exception de chapeaux à acheter contre des gemmes pour les Rot. Ember Lab souhaite inclure un mode photo, mais ne sait pas encore s’il sera disponible lors du lancement ou s’il sera ajouté via une mise à jour post-lancement. Sur PS5, vous pourrez voir simultanément à l’écran les Rots que vous avez collectés. Sur PS4, vous pourrez toujours collecter les 100 Rot, mais vous en verrez moins. Les créatures ne seront pas moins efficaces en combat ou dans d’autres domaines. Les forêts et le feuillage en général sont également plus denses sur PS5. En ce qui concerne la durée de vie, Ember Lab n’a pas pu donner de chiffre exact compte tenu du nombre d’activités annexes, mais a déclaré qu’il cherchait à créer un jeu que les joueurs pourraient facilement terminer en un week-end.

Les développeurs de Kena : Bridge of Spirits veulent donner vie à “un jeu que les familles peuvent apprécier ensemble”

“Les équipes de Sony ont mis en place un système de transition rapide et c’est très bien, mais franchement, on n’a pas le temps de jouer l’animation de l’écran principal. Le jeu se charge si vite. C’est vraiment bien“, déclare Josh Grier, directeur des opérations chez Ember Lab. “Quand vous mettez l’haptique dans les mains, cela rassemble vraiment tout. Vous allez ressentir l’énergie des Rot dans les paumes. Il est évident que vous sentez également la tension dans votre gâchette. Il y aura une différence entre tenir un Rot ou tirer une flèche.”

“Nous avons été en développement sur PS4 pendant la plus grande partie du projet, et le presser et en tirer les performances que nous voulions était un cauchemar. Mais après avoir fait tout cela, quand nous sommes passés à la PS5, c’était bien, parce que nous avions une bonne base de départ et nous pouvions alors simplement l’enrichir et profiter du jus supplémentaire“, précise Mike Grier, le directeur créatif de la structure américaine. “Les gâchettes de la manette DualSense ont une résistance, donc nous l’utilisons pour les attaques lourdes, mais aussi pour l’arc. Cela permet de ressentir véritablement une arme qui se resserre.”

“Nous sommes une petite équipe, et nous ne pouvons pas faire beaucoup d’expériences avec la PS5 pour le moment, mais nous avons déjà obtenu des résultats intéressants“, explique Liz Fiacco, game designer au sein du studio indépendant Ember Lab. “Une fois que vous avez la DualSense, c’est un peu difficile de revenir en arrière. J’aime la manette DualShock de Sony, ne vous méprenez pas, mais je veux vraiment jouer avec ce nouveau contrôleur.”

Kena : Bridge of Spirits en images

Un trailer pour Kena : Bridge of Spirits

Kena : Bridge of Spirits sera disponible à petit prix dès la fin de l’année sur PS5, PS4 et PC via l’Epic Games Store.

Les utilisateurs qui achètent Kena : Bridge of Spirits sur PS4 pourront passer gratuitement à la version PS5. Bien que le jeu puisse être assez difficile avec les paramètres de difficulté les plus élevés, les ennemis ne pourront pas vous tuer en un seul coup.