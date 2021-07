Kena : Bridge of Spirits abandonne le mois d’août pour privilégier celui de septembre

Ember Lab retarde une deuxième fois la sortie de Kena : Bridge of Spirits.

Le premier jeu du studio américain Ember Lab sur PS5, PS4 et PC n’est pas encore dans un état jugé décent pour être disponible au téléchargement dans sa version numérique d’ici les prochaines semaines alors que les précommandes sur le PlayStation Store et l’Epic Games Store sont au rendez-vous : “Nous avons pris la difficile décision de repousser la sortie de Kena jusqu’au 21 septembre prochain afin de peaufiner le jeu sur toutes les plateformes. L’équipe a travaillé très dur et nous pensons que ce délai supplémentaire est essentiel pour garantir la meilleure expérience possible. Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients de jouer et nous apprécions votre patience pendant que l’équipe continue à travailler pour offrir la meilleure version de Kena.”

Kena : Bridge of Spirits à la Tribeca Games Spotlight 2021

En juin dernier, les développeurs d’Ember Lab ont parlé de leur expérience dans l’animation hollywoodienne, de l’influence des jeux d’action et d’aventure dans leur enfance et de la façon dont cela a influencé la direction de Kena : Bridge of Spirits, tout en dévoilant une séquence de gameplay inédite.