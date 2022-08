Keanu Reeves sera à l’affiche de l’adaptation Hulu de Devil in the White City

Keanu Reeves sera la star de l'adaptation de Devil in the White City, une mini-série produite par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Pour renforcer encore l'hégémonie de Disney sur le streaming.

Hulu vient de commander une adaptation série de Devil in the White City. Et pour parfaire encore la bonne nouvelle, on retrouvera au casting la star internationale Keanu Reeves. À la production, nuls autres que Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Voilà qui, sur le papier, en impose assurément.

Keanu Reeves sera la star de l’adaptation de Devil in the White City

La plate-forme a annoncé la nouvelle durant le summer tour de la prestigieuse Television Critics Association. Basée sur le livre du même titre d’Erik Larson autour de l’exposition universelle de 1893 à Chicago, cette série sera la première adaptation à l’écran de cette œuvre, après plus de dix ans de tentatives par divers studios.

À la réalisation, nous devrions retrouver Todd Field, à qui l’on doit In the Bedroom ou encore Little Children. Selon les informations de Deadline, la série compterait huit épisodes et serait diffusée dans le courant de l’année 2024.

Une mini-série produite par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Leonardo DiCaprio avait posé une option sur les droits du livre le premier, en 2010, et devait être à l’affiche d’une adaptation en film, film qui serait réalisé par Martin Scorses. Mais aujourd’hui, il semblerait donc que les deux hommes soient producteurs exécutifs de cette mini-série, laquelle sera une coproduction de Paramount Television Studios et Disney ABC Signature.

Pour renforcer encore l’hégémonie de Disney sur le streaming

Disney avait signé un contrat avec Comcast pour acheter 33 % des parts de Hulu en 2024, lui offrant par la même occasion le contrôle opérationnel de la plate-forme. Mais, comme le précise CNBC, l’accord fut signé avant le lancement de Disney+, et il y a actuellement une certaine confusion quant au rôle que pourra jouer un autre service de streaming dans le vaste empire Disney. Hulu a, lui aussi, à son catalogue un certain nombre de séries acclamées par la critique, comme Dopesick, The Dropout ou encore The Handmaid’s Tale. Avec Devil in the White City, il semblerait que Disney tente de positionner Hulu dans le paysage déjà bien garni du streaming en tant que plate-forme orientée vers les adultes.