Kazuhisa Hashimoto, le créateur du Konami Code, est décédé

L'inventeur de l'emblématique code de triche de l'éditeur japonais Konami n'est désormais plus de ce monde.

La triste nouvelle a été relayée par Konami en milieu de semaine sur les réseaux sociaux : “Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Kazuhisa Hashimoto, un producteur de grand talent qui a fait connaître le Konami Code au monde entier. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Hashimoto-san en ce moment. Repose en paix“. Célèbre dans la communauté du jeu vidéo depuis son intégration dans la version SNES du shoot them up Gradius, le code de triche “Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A” ou “↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A” (certains rajoutent “Start” ou “Select” en fonction des jeux et des manettes) est rapidement devenu une véritable référence de la culture populaire.

L’origine du Konami Code

A l’occasion d’une discussion entre Kazuhisa Hashimoto et Shigeharu Umezaki (executive vice-president et general manager of production de feu Konami Computer Entertainment Kobe) au début des années 2000, Hashimoto-san avait dévoilé comment il avait eu l’idée de créer ce fameux code : “J’avais un gars devant moi, et il jouait à la version coin-op de Gradius. Celle-ci était vraiment difficile. Je n’avais pas joué autant que lui, et je ne pouvais évidemment pas le battre moi-même, alors j’ai ajouté le Konami Code. Comme c’est moi qui allais principalement l’utiliser, j’ai fait en sorte qu’il soit facile de s’en souvenir. Le développement du jeu a pris environ six mois et, à l’époque, la mise au point du code était comme un puzzle divertissant. ‘Comment diable vais-je pouvoir intégrer ces mots de passe dans le programme ?’, me demandais-je à l’époque.“