Kaliber Gaming Mechlite Nano, un clavier mécanique sans fil avec bouton rotatif

Les périphériques PC pour le jeu vidéo ont énormément évolué ces dernières années. L’un des accessoires les plus importants pour les gamers, outre la souris, c’est le clavier. Et dans ce domaine, on trouve une multitude de modèles. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, avec des technologies plus ou moins évoluées. Voici aujourd’hui un modèle sans fil de clavier mécanique très intéressant, le Kaliber Gaming Mechlite Nano.

Les claviers mécaniques personnalisés peuvent coûter cher, très cher, certains atteignant facilement les centaines d’euros. Cela étant dit, si vous n’avez pas autant d’argent à dépenser ou si vous ne voulez pas dépenser autant dans un clavier, tout simplement, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la marque Kaliber Gaming de IOGear vient d’annoncer son clavier Mechlite Nano.

Contrairement à la majorité des claviers mécaniques qui existent sur le marché, celui de Kaliber Gaming dispose d’une connectivité sans fil, ce qui est parfait si vous n’aimez pas vous encombrer de câbles et que vous cherchez un setup vraiment propre et minimaliste. Il s’agit d’un clavier au format 65 %, ce qui signifie que les touches fonction, le clavier numérique et certaines touches de navigation sont absentes.

Au format 65 %, avec un bouton rotatif et des switches red linear

Cela étant dit, le clavier Mechlite Nano dispose des touches flèches et de certaines touches de navigation comme page suivante et page précédente. Si ce genre de configuration peut vous convenir, alors ce modèle serait très intéressant pour un setup compact. Le clavier est aussi livré avec un jeu de touches PBT supplémentaires et, à en juger par la disposition, il semblerait que ce soient des keycaps relativement standard, vous devriez donc pouvoir les personnaliser assez facilement avec ce que l’on peut trouver sur le marché.

Le clavier utilise par ailleurs des switches box red linear. Et il y a même un bouton rotatif que vous pouvez utiliser pour ajuster le volume à la volée, par exemple. Et le meilleur dans tout ça, c’est que le Mechlite Nano est vendu 85 $, ce qui est vraiment abordable par rapport à la majorité des claviers mécaniques personnalisés. L’appareil devrait être disponible durant le premier trimestre 2022.