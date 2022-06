Kairyu, un générateur d’électricité sous-marin de 330 tonnes, va être déployé en test

Le générateur d'électricité sous-marin Kairyu va être déployé en mer. 330 tonnes pour un test grandeur nature très important.

Le Japon voit en l’océan une formidable opportunité pour produire de l’énergie continue, fiable et verte. Après de nombreuses années de développement et de test dans le monde réel, le “Kairyu”, un générateur d’électricité sous-marin, fera son entrée dans sa phase commerciale dans les dix prochaines années.

Le Kairyu est un appareil de démonstration pensé et conçu pour récupérer de l’énergie via les courants sous-marin, ce qui est différent des générateurs de courant de marée. Les courants sous-marins ont un débit plus lent, mais concernent des zones bien plus vastes. Cela signifie qu’il est possible de déployer davantage de générateurs, ce qui rend ce concept parfaitement évolutif.

À une profondeur de 50 mètres, le générateur est aussi dans une zone bien plus sûre que celle des générateurs de courant de marée. Le Japon étant frappé chaque année par un grand nombre de typhons, ces derniers peuvent générer d’énormes vagues qui peuvent endommager ce genre de générateurs.

La profondeur et l’orientation sont assurées par un système de flottabilité contrôlée et des pâles de turbine. L’ensemble permet très facilement et avec très peu d’énergie de maintenir en place le générateur ou de le faire remonter à la surface pour effectuer des travaux de maintenance.

330 tonnes pour un test grandeur nature très important

Chaque projet sous-marin comporte son lot de défis, l’océan étant un milieu très difficile pour n’importe quel matériel. Cela étant dit, les tests ont montré que ce projet et cette stratégie pourraient être l’un des moyens les plus efficients, sûrs et extensibles de produire de l’énergie propre.

Ce système est bien plus efficient que l’énergie éolienne et serait par ailleurs bien moins intermittent que l’énergie solaire. Le Japon n’est pas une région idéale pour l’énergie solaire, de toute façon, et les générateurs de courant de marée sont très difficiles à déployer parce qu’il y a beaucoup d’activité navale autour du Japon. Tous ces facteurs ont poussé les chercheurs japonais à réfléchir à de meilleures stratégies.

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez découvrir tous les détails sur le PDF complet fourni par l’IHI.