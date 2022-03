Kaamelott – Premier Volet : une version longue est dans les plans, mais sans scènes inédites

Alexandre Astier annonce qu'une éventuelle version longue du premier volet de la trilogie Kaamelott au cinéma ne sera pas là pour combler d'éventuels manques.

A l’occasion d’une rencontre avec des fans, le cinéaste français Alexandre Astier a évoqué la possibilité de proposer une version longue du premier long-métrage sur les nouvelles aventures des chevaliers de la Table Ronde dans un avenir proche : “Cette version longue peut exister, oui. Elle existera peut-être un jour, en effet. En revanche, cette version longue, ça n’est pas des scènes coupées. Si, il doit y en avoir une. Mais c’est surtout un enrichissement de ce qui existe déjà. Peut-être plus de répliques, plus de détails, plus de conneries de temps en temps. Une version longue sera, à mon avis, assez savoureuse, parce qu’elle rajoutera deux trois trucs qui sont pas mal. Mais en aucun cas ça ne réparera des trucs que vous avez trouvés trop courts. Si vous les avez trouvés trop courts, c’est que je les ai faits trop court, c’est tout.”

L’interprète d’Arthur Pendragon a par ailleurs précisé qu’il n’avait reçu aucune pression de la part de Société nouvelle de distribution (SND) du groupe M6 pour couper certaines scènes alors que plusieurs ellipses temporelles présentes dans Kaamelott – Premier Volet ont été jugées trop rapides par la critique : “J’ai sorti une version de deux heures parce qu’elle est dynamique, parce qu’elle a la pêche. Elle va vite, parce qu’en deux heures, effectivement, le parcours d’Arthur est riche. Il part du fin fond de l’Arabie pour arriver dans son pays en passant par tous ses anciens clans, par l’Aquitaine, par Angers, par Gaunes, etc. C’est forcément un petit peu dense, parce qu’il y a beaucoup de choses à raconter sur ce qui se passe et sur ce qui est censé s’être passé pendant les dix ans d’absence. Donc forcément, ça fait un film dense.”

La bande-annonce de Kaamelott – Premier Volet