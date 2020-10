Kaamelott – Premier Volet : la sortie du film est repoussée à une date inconnue

Déjà reporté de plusieurs mois en raison du contexte actuel de crise sanitaire, Kaamelott - Premier Volet voit encore sa date de diffusion être décalée par le réalisateur Alexandre Astier.

Alors que plusieurs grandes villes ((Paris, Rouen, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier, Saint-Etienne et Toulouse) sont désormais sous le joug d’une couvre-feu et que les cas de Covid-19 sont toujours aussi nombreux, le premier long-métrage Kaamelott ne sortira finalement pas avant 2021: “Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales, la sortie du film Kaamelott – Premier Volet réalisé par Alexandre Astier est reportée.”

Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre. J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. https://t.co/7VzYYOYU2h — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 19, 2020

Kaamelott – Premier Volet fera toujours ses débuts dans les salles obscures

Contrairement à certaines productions cinématographiques qui ont cédé aux sirènes de la SVOD, l’acteur, réalisateur et scénariste français ne veut pas se passer du cinéma pour faire découvrir la première partie de son ambitieux projet qui est de conclure la saga du Roi Arthur avec plusieurs films : “Alexandre Astier et SND (Société nouvelle de distribution du groupe M6) restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma.“