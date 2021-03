Kaamelott – Premier Volet : la sortie au cinéma est planifiée pour cet été

Le premier long-métrage de la licence Kaamelott est désormais attendu le 21 juillet 2021 dans les salles obscures de France et de Navarre.

Après une ribambelle de reports à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde entier depuis maintenant plus d’un an, l’adaptation cinématographique de Kaamelott retrouve enfin une date de sortie. Au lieu de privilégier les services de SVOD et VOD alors qu’une réouverture des salles n’est toujours pas d’actualité dans l’Hexagone malgré une demande répétée de nombreuses personnalités du milieu, la société nouvelle de distribution (SND) du groupe M6 annonce officiellement que Kaamelott – Premier Volet sera diffusé le 21 juillet prochain au cinéma.

Alexandre Astier s’exprime sur la bande-son de Kaamelott – Premier Volet

Validée par le prestigieux label Deutsche Grammophon d’Universal, Alexandre Astier est revenu dans une interview accordée à la Fnac sur son implication dans la bande-son du film Kaamelott qui est disponible depuis l’année dernière : “Il faut l’écrire, l’orchestrer et puis diriger un peu la fabrication, d’une manière générale. En particulier pour le premier volet d’une trilogie épique comme ça, ce que ça change par rapport à la télévision, c’est qu’il faut envoyer du bois. Je joue la partie piano. Il y a un seul morceau qui a une intervention de piano, donc je l’ai faite. Puis il y a tout un tas d’instruments ethniques. Je ne les joue pas de manière traditionnelle, je les ai eus dans les mains, j’avais l’impression qu’il fallait souffler par ce côté-là, je me suis démerdé, on est bien d’accord… Si ça se trouve, j’ai tapé sur certains, et il fallait souffler dedans… C’est possible. Pour diriger l’orchestre, j’ai misé sur Frank Strobel car c’est un excellent chef et il a l’habitude de travailler avec l’Orchestre National de Lyon. Moi, je ne dirige pas très bien, je sais un peu diriger, mais pas très bien. Là, j’ai fait appel à un chef qui… Il veut un truc, il l’obtient.“