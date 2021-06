Kaamelott – Premier Volet : Arthur est de retour pour affronter Lancelot avec la Résistance

Humour et sérieux vont faire bon ménage dans le premier film Kaamelott.

Le film Kaamelott prendra place après la série télévisée. A ce moment-là, Arthur délaisse le pouvoir et s’exile jusqu’à son ancienne patrie tandis que Lancelot pourchasse les alliés de l’ancien roi sous l’influence de l’étrange Méléagant… Mais pas d’inquiétude, l’histoire s’apprête à continuer et se prépare à un nouveau tournant : “Le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon (après dix ans d’absence) et l’avènement de la Résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?”

Les personnages principaux de Kaamelott – Premier Volet

La bande-annonce de Kaamelott – Premier Volet

Kaamelott – Premier Volet sortira dans les salles obscures à partir du 21 juillet prochain.