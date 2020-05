Kaamelott – Premier Volet : Alexandre Astier et SND repoussent le film de quatre mois

Attendu pour cet été, le film Kaamelott sera finalement diffusé dans les salles obscures en novembre prochain.

A cause du nouveau coronavirus (Covid-19), l’agenda des sorties cinéma est chamboulé depuis maintenant plusieurs mois… La première adaptation de la licence Kaamelott sur le grand écran n’est malheureusement pas intouchable. L’acteur, réalisateur et scénariste Alexandre Astier est contraint d’annoncer une mauvaise nouvelle aux fans : “La sortie du film Kaamelott – Premier Volet est reportée au 25 novembre 2020, afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible. Alexandre Astier et SND (Société nouvelle de distribution du groupe M6) restent impatients de pouvoir présenter au public ce film tourné en 70mm et résolument conçu pour les salles de cinéma.”

C’est pas de gaité de cœur mais… voilà. https://t.co/aRxZbe5ySv — Alexandre Astier (@AAstierOff) May 7, 2020

Kaamelott – Premier Volet, un teaser à revoir