Juul pourrait quitter la France, l’Espagne et d’autres marchés européens

La cigarette électronique a toujours le vent en poupe mais cela ne signifie pas que tous les fabricants jouissent d'une activité pérenne. Juul, par exemple, est pourtant une marque très populaire, en Europe notamment... mais la situation n'est pas au beau fixe.

Selon un rapport de BuzzFeed News, Juul se préparerait à quitter pas moins de cinq marchés européens d’ici la fin de cette année 2020. Le fabricant de cigarettes électroniques aurait ainsi l’intention de cesser ses activités dès le mois de Juillet en Autriche, en Belgique, au Portugal, en Espagne et plus tard en France. Contrairement à toutes les cessations d’activité et autres licenciements dus, ces décisions n’auraient rien cette fois rien à voir avec la pandémie de Covid-19.

Le fabricant de e-cigarettes Juul va quitter plusieurs marchés européens

Les marchés de l’Autriche, de la Belgique et du Portugal seraient tout simplement trop petits pour être intéressants. Et si Juul réalise des ventes plutôt élevées en Espagne et en France par rapport au reste du continent, celles-ci ne le sont pas suffisamment pour justifier les coûts d’exploitation de filiales dans ces pays ainsi que les aspects juridiques – notamment pour se mettre en conformité avec les lois en place -. L’Union Européenne a en effet des règles très strictes concernant les produits liés à la cigarette électronique. Comme BuzzFeed News le rappelle, cela passe notamment par la mise en place d’une limite de nicotine à raison de 20 mg/mL. Et ce alors qu’une recharge Juul peut contenir jusqu’à 59 mg/mL de nicotine aux États-Unis.

La sortie de Juul de ces marchés signifie aussi que des centaines d’employés vont perdre leur emploi. Selon un précédent rapport de The Wall Street Journal, l’entreprise devrait se séparer d’environ 800 à 950 employés dans le cadre de ce plan de restructuration. Difficile de savoir si ce nombre comprend déjà les employés qui perdront leur emploi à cause des fermetures dans les pays européens. Toujours est-il que la situation n’est pas facile actuellement pour le fabricant de e-cigarettes…