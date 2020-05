Justice League : la version de Zack Snyder sera diffusée en 2021 sur HBO Max

La plateforme HBO Max de Warner proposera le Justice League du réalisateur Zack Snyder dès l'année prochaine.

Lancé suite au mauvais travail de Joss Whedon sur Justice League alors que Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman) avait été dans l’obligation d’abandonner le projet suite à un drame familial, le hashtag #ReleaseTheSnyderCut est rapidement devenu un cri de ralliement des fans sur les réseaux sociaux et ne s’est jamais relâché. Celui-ci est devenu un puissant mouvement guidé par les cinéphiles, les fans de comics et même les acteurs du long-métrage. Dépassé par les événements, Warner Bros a décidé d’écouter les fans en annonçant l’arrivée de Zack Snyder’s Justice League, la version de Justice League montée selon la vision créative de Zack Snyder, en 2021 sur HBO Max.

Le réalisateur américain exulte : “Je tiens à remercier HBO Max et Warner Bros pour ce geste courageux qui consiste à soutenir les artistes et à permettre la réalisation de leurs véritables visions. Je remercie également tous ceux qui ont participé au mouvement Snyder Cut pour en avoir fait une réalité“, tandis que la maison-mère de la société de production explique qu’il était important de répondre positivement à la demande : “Les fans ont demandé, et nous sommes ravis d’y répondre enfin. Au bout du compte, c’est vraiment eux qui comptent et nous sommes plus qu’excités de pouvoir sortir la vision ultime de Zack pour ce film en 2021. Cela n’aurait jamais pu se faire sans le travail acharné et les efforts combinés des équipes de HBO Max et de Warner Bros Pictures.”

Zack Snyder’s Justice League pourrait être un film ou une série télévisée

En début d’année, Zack Snyder a eu une réunion avec les pontes Warner Bros, dont Walter Hamada, qui a repris la tête de DC Films après Jon Berg et Geoff Johns, ainsi que Jim Lee, le directeur de publication de DC Comics, pour évoquer le fameux Snyder Cut de Justice League. Il aurait alors obtenu 20 à 30 millions de dollars de budget pour produire cette version entièrement neuve, tout en faisant appel à une partie de l’équipe technique originale et certains acteurs pour enregistrer de nouvelles lignes de dialogue. Les producteurs hésitent encore entre un film de plus de quatre heures ou une série de six épisodes.

Le trailer de Justice League