Justice League Dark: Apokolips War montre une première bande-annonce

L'univers DC en direct-to-video s'étend avec un nouveau scénario original pour Justice League Dark.

Les dessins-animés du DC Universe sont assez inégaux : si les films avec Superman sont plutôt corrects (La Mort de Superman, Superman contre Brainiac, Superman vs. The Elite, Le Règne des Supermen), que les différents Batman sont au-dessus du lot (le chef d’œuvre Batman: The Dark Knight Returns, Le fils de Batman, Batman vs. Robin, Batman: Under the Red Hood, Batman: Gotham Knight ou l’excellent Batman: Year One) il n’en va pas de même des personnages de la Ligue des justiciers. L’un des tous premiers, Justice League: The New Frontier, était novateur dans son trait et son scénario, mais le dernier en date, Justice League vs. the Fatal Five n’a pas autant convaincu. Entre temps est apparue l’adaptation en dessin-animé de la Ligue des ténèbres ou Justice League Dark. Dans celle-ci, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern et comparses font appel à John Constantine, Zatanna et Deadman pour faire face à des forces occultes.

Une histoire originale

Comme le film précédent, Justice League Dark: Apokolips War est une histoire originale qui voit l’équipe des super-héros collaborer une nouvelle fois avec Constantine, mais dans un twist inventif, c’est contre Darkseid. Le super-vilain, un des plus puissants de l’univers DC, apparaissait déjà en 2010 dans le film Superman/Batman: Apocalypse où sa puissance égalait celle de Kal-el. N’ayant en tête que la destruction de l’univers, le méchant aux rayons Omega gouverne la planète-monde Apokolips.

Une tripotée d’acteurs au casting

Dans Justice League Dark: Apokolips War, il menace directement la survie de la planète Terre, ce qui va obliger nos héros à combattre cet être proche d’un dieu. La particularité du film est son casting, le plus étendu de tous les films DC : Jason O’Mara interprètera Batman, Rosario Dawson s’occupera de Wonder Woman, Taissa Farmiga de Raven, Matt Ryan de John Constantine, Shemar Moore de Cyborg, Christopher Gorham de Flash, Rebecca Romijn de Lois Lane, Rainn Wilson de Lex Luthor, Stuart Allan de Robin/Damian Wayne, Camilla Luddington de Zatanna, Ray Chase de Jason Blood/Etrigan, Roger R. Cross à la fois de John Stewart et La Créature du marais, Liam McIntyre de Captain Boomerang, Sachie Alessio de Lady Shiva, Hynden Walch de Harley Quinn et John DiMaggio de King Shark.