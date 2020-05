Just Die Already : un Goat Simulator-like avec des vieux

Le studio suédois indépendant DoubleMoose Games dévoile Just Die Already, une nouvelle licence où les seniors sèment le chaos dans un monde fictif.

Désormais à la tête de son propre studio suite à son départ de chez Coffee Stain Studios (filiale de THQ Nordic/Embracer Group), le designer de Goat Simulator, à savoir Armin Ibrisagic, s’est concentré sur un jeu totalement inédit, mais tout aussi loufoque avec sa petite équipe. Attendu pour cet été sur PC via la plateforme Steam et jouable en solo ou en coopération, Just Die Already se présente comme un jeu bac à sable mettant en scène des vieux qui ne respectent rien dans une ville pleine de danger avec des défis hilarants et venus de nulle part.

Just Die Already, les vieux se rebellent

Mais pourquoi donc un ou plusieurs vieux débris veulent faire souffrir les autres ? Dans Just Die Already, tout commence mal : “Tu viens d’être viré de ta maison de retraite. Tu vas devoir relever de dangereux défis et explorer le monde à la recherche de tickets de retraite qui te permettront de profiter de soins gratuits. Pourquoi donc respecter une société qui ne veut plus de toi, n’est-il pas enfin temps d’en profiter pour faire absolument tout ce que tu veux et montrer de quoi les vieux sont capables ?”

Si le succès est au rendez-vous d’ici les prochaines semaines, Just Die Already n’aura aucun mal à être porté sur les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo. Google pourrait également penser à s’offrir une exclusivité temporaire pour Stadia.

Un trailer d’annonce pour Just Die Already