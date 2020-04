Just Dance : Ubisoft encourage les joueurs à rester actifs chez eux pendant le confinement

L'éditeur français Ubisoft met en place de nouvelles initiatives pour faire bouger les joueurs en cette période de coronavirus avec Just Dance.

Ubisoft continue à se mobiliser pour égayer les journées de confinement des joueurs du monde entier avec le leader des jeux musicaux. Ainsi, les petits et les grands vont pouvoir maintenir une certaine activité physique pendant cette longue période où la pandémie de coronavirus empêche les sorties régulières : “Au cours des dernières semaines, nous avons proposé une variété de jeux gratuits et d’autres offres dans l’espoir qu’ils apportent un peu plus de confort et de divertissement en ces temps difficiles. Sachant que beaucoup d’entre vous cherchent des moyens supplémentaires de rester actifs et peut-être d’apprendre un ou deux nouveaux mouvements de danse, Just Dance propose quelques options différentes pour aider ceux qui restent à la maison à garder la forme.”

Get ready for some serious dance battles! Access 500+ songs for free for one month with Just Dance Unlimited on #JustDance2020. #JustDanceAtHome 😍 — Just Dance 2020 (@justdancegame) April 7, 2020

Les initiatives d’Ubisoft avec Just Dance

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia : “Les détenteurs de Just Dance 2020 vont bénéficier d’un mois gratuit de Just Dance Unlimited et pouvoir profiter d’un catalogue de plus de 500 chansons additionnelles“

iOS et Android : “Les joueurs pourront danser gratuitement sur une chanson par jour sur l’application Just Dance Now, disponible sur l’App Store ou sur Google Play“

Démo gratuite : “Téléchargez et jouez gratuitement à la démo Just Dance 2020 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dansez sur Kill This Love de Blackpink et Talk de Khalid. Kill This Love réunit plusieurs joueurs dans une chorégraphie de groupe énergique et optimiste, tandis que Talk ralentit les choses pour qu’elles correspondent au genre R&B.”

YouTube : “Si vous ne possédez pas Just Dance, vous pouvez vous rendre sur la page officielle de Just Dance via YouTube et accéder aux playlists de Just Dance, avec des extraits de morceaux pour rester en forme, divertir les enfants, revisiter les classiques pour une fête de danse en famille, et même se déchaîner avec Katy Perry“

Just Dance 2020 en vidéo