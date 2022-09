Just Dance 2023 débarque le 22 novembre, avec un mode multijoueur en ligne

Just Dance 2023 arrive le 22 novembre, avec une grande nouveauté, le multijoueur en ligne.

Le marché du jeu vidéo est extrêmement riche et varié, ce qui permet à de nombreux profils de joueurs très différents de prendre du bon temps. Certains, par exemple, aiment en profiter pour danser. Une licence comme Just Dance est parfaite pour cela. Et ça tombe bien, si l’on peut dire, puisque l’opus 2023 arrive très bientôt. Just Dance 2023 débarque en effet le 22 novembre prochain, avec une nouveauté de taille.

Just Dance entre officiellement dans l’ère du live avec Just Dance 2023. Le dernier opus en date de la licence de jeux de danse d’Ubisoft offrira la possibilité de jouer à plusieurs en ligne, avec un maximum de 6 personnes en même temps, débloquant ainsi le plein potentiel d’un jeu avec des amis. Le studio promet par ailleurs des mises à jour de contenu gratuites “pour les années à venir”, y compris avec des modes de jeux novateurs, des chansons et des saisons à thème.

Just Dance 2023 devrait arriver sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et Nintendo Switch le 22 novembre. Il arrivera plus tard sur Google Stadia.

Ceci marque en tous les cas la première fois dans l’histoire de Just Dance que les joueurs pourront se retrouver en ligne avec leurs amis. Cette nouvelle fonctionnalité Groupes En Ligne de Just Dance 2023 permet aux joueurs de jouer ensemble, avec des gens qu’ils connaissent ou non, situés aux quatre coins du globe. Et il y a un système de communication via emoji. Le jeu prend aussi en charge le cross-platform. Et bien sûr, le mode multijoueur local est toujours présent.

Just Dance 2023 proposera 40 nouveaux univers et chansons au lancement, parmi lesquels “Physical” de Dua Lipa et “More” de K/DA. Avec un accent mis sur la transition de Just Dance en un jeu en ligne plutôt qu’une série de titres discrets, Ubisoft devrait probablement proposer du contenu à une cadence régulière pour les danseurs, et ce bien après le lancement du jeu. Ne vous inquiétez donc pas trop de la liste de titres actuelle.