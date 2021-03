Just Cause Mobile se dévoile avec une cinématique

Des informations inédites sur le jeu mobile de tir et d'action basé sur l'univers de la série Just Cause.

Dans la peau d’un agent à personnaliser, les joueurs vont devoir traquer et éliminer Darkwater, un nouveau groupe de mercenaires composé d’anciens soldats de la Main noire, avec l’aide de Firebrand, une division spéciale de l’Agence, et sa cheffe Carmen Padrón, dans trois vastes environnements en monde ouvert situés de part et d’autre du globe. Tout au long de la campagne, les joueurs rencontreront des personnages familiers de la franchise comme Annika et Teo de Just Cause 3 ou encore l’ex-agent Rico Rodriguez dans le but de récupérer des informations essentielles sur l’ennemi.

The Just Cause: Mobile campaign takes place across large-scale, open-world locations, giving you plenty of freedom to explore. 🪂🚁💥 We'll be sharing more about these environments as we get closer to launch. Stand by, new recruits – intel is incoming! 👍🏽 pic.twitter.com/8UD5m6S2G7 — Just Cause: Mobile (@justcausemobile) February 8, 2021

Grâce à un gameplay en vue verticale, il sera possible d’utiliser un grappin, voler en parachute et tirer à la volée grâce à un impressionnant arsenal d’armes. De nombreux véhicules et gadgets seront également accessibles pour mener à bien les diverses missions de Just Cause Mobile. Des cinématiques intégralement doublées renforceront l’immersion. Enfin, en plus du mode solo, le multijoueur et les missions du mode défi donneront du fil à retordre aux curieux.

La bande-annonce explosive pour raconter l’histoire de Just Cause Mobile

Just Cause Mobile de Square Enix External Studios sera disponible en free-to-play sur iOS et Android d’ici la fin de l’année.