Just Cause : Michael Dowse sera le réalisateur du film

L'adaptation cinématographique de Just Cause se trouve un nouveau réalisateur en la personne de Michael Dowse.

Chargé de porter la licence de Square Enix sur le grand écran, le réalisateur canadien Michael Dowse travaillera main dans la main avec les producteurs exécutifs Martin Moszkowicz, Alex Westmore et Colin Scully. L’éditeur japonais supervisera le long-métrage Just Cause qui est écrit par Derek Kolstad et co-produit par Constantin Film et Prime Universe Films. Le cinéaste Michael Dowse a travaillé sur des séries télévisées telles que Fubar, Age of Computer pour Vice, Preacher pour AMC, Man Seeking Woman pour FX et Futureman pour Hulu.

The film will follow the video game’s blueprint, as Rico Rodriguez is on a race-against-time mission to stop the mercenary group The Black Hand https://t.co/e8EQFj5hXm — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 15, 2020

Le film Just Cause se base sur l’histoire des jeux d’Avalanche Studios. Rico Rodriguez aka Le Scorpion est en pleine course contre-la-montre afin d’arrêter la Main Noire, un groupe de mercenaires. Il a une approche type “agent du chaos” pour éliminer les ennemis qui se mettent en travers de son chemin. En plus d’être l’un des rares personnages latinos de jeux vidéo à avoir du succès, il partagera l’affiche avec une femme à l’identité encore inconnue dans le film. Le but est d’installer une romance s’inspirant de celle de À la Poursuite du Diamant Vert.

Just Cause : les trailers des différents jeux

Just Cause s’est vendu à plus de 35 millions d’unités dans le monde entier.