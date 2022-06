Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre, une série animée par le maître du manga d’épouvante

L'univers horrifique de Junji Ito va arriver sur la plateforme de streaming Netflix en 2023.

Prévue pour l’année prochaine, la première saison de l’anime Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre de Netflix comprendra des adaptations d’histoires classiques du mangaka japonais Junji Ito comme Tomie, The Hanging Balloons et Souichi no Tanoshii Nikki. A noter que les éditions Mangetsu proposeront prochainement tous ces titres en version papier dans la langue de Molière.

Au total, ce sont vingt histoires de Junji Ito qui apparaîtront au cours de la première saison. Le maître du manga d’épouvante précise aux fans qu’ils n’ont pas encore déterminé quelles histoires de Tomie et Souichi seront spécifiquement adaptées, mais qu’ils partageront plus de détails à ce sujet à une date ultérieure. L’équipe de production et le studio d’animation sont malheureusement gardés secrets pour l’instant.