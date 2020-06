Jump Rope Challenge : la surprenante création des développeurs de Nintendo pendant le confinement

Nintendo dévoile Jump Rope Challenge sur Switch, un mini-jeu téléchargeable gratuitement sur la boutique numérique de la console hybride jusqu'à fin septembre prochain.

Dans le but d’encourager la pratique du sport à domicile en cette période de coronavirus et de confinement, quelques développeurs de l’éditeur japonais Nintendo travaillant depuis chez eux ont conçu Jump Rope Challenge pour la Switch. Cette petite production propose de sauter à la corde en se servant d’une paire de manettes Joy-Con comme poignées. Il est possible de faire le challenge 100 sauts (ou plus) par jour en solo ou à deux. Plus vous êtes nombreux, plus le score sera impressionnant. Visuellement, il faudra se contenter d’un menu très simpliste et d’un lapin qui saute en rythme avec les joueurs, on est loin de Ring Fit Adventure, un RPG sportif à succès. Les créateurs ont une solution pour ceux qui ne peuvent pas y jouer dans les règles : “Quant à ceux qui ne peuvent pas sauter ou qui s’inquiètent de déranger les voisins du dessous, ils n’ont aucune inquiétude à avoir. Plier les genoux ou bouger les bras permet de marquer des points sans faire de bruit.”

Jump Rope Challenge en vidéo

A la fin du mois de septembre prochain, Jump Rope Challenge ne sera plus disponible sur le Nintendo eShop. Il deviendra à coup sûr un titre rare à posséder dans sa console comme un certain P.T (playable teaser) de Hideo Kojima sur PS4.