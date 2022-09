JPMorgan Chase acquiert Renovite Technologies pour renforcer ses activités de paiements

Renovite Technologies s'associe à JPMorgan Chase pour repousser les menaces des entreprises fintech, dont Stripe et Block.

L’acquisition stratégique de Renovite Technologies aidera la holding financière JPMorgan Chase à construire sa nouvelle génération de plateforme d’acquisition de commerçants, à soutenir la stratégie de modernisation des paiements de la société et à soutenir son avancée vers le cloud. La fintech de paiement sera intégrée à la filiale JPMorgan Payments, qui combine les services de trésorerie d’entreprise, le financement du commerce, les services de cartes et les services aux commerçants de la société, offrant ainsi une expérience intégrée des paiements aux clients à travers l’économie.

The strategic acquisition of Renovite will help J.P. Morgan Payments build our next-generation merchant acquiring platform. — J.P. Morgan (@jpmorgan) September 12, 2022

Max Neukirchen, responsable mondial des solutions de paiement et de commerce chez JPMorgan Chase, a déclaré :

Nous sommes ravis de procéder au rachat de Renovite Technologies et d’accélérer notre feuille de route pour aider nos clients à rester à la pointe de l’innovation en matière de paiements. Cette acquisition nous aidera à atteindre notre objectif de développer la prochaine génération de plateforme de traitement des paiements au niveau mondial.

Renovite Technologies va optimiser le traitement des paiements chez JPMorgan Chase

Basée à Fremont, en Californie, Renovite Technologies se concentre sur la technologie “cloud-native”. L’entreprise américaine a développé six produits de paiement propriétaires, agnostiques au cloud et aux jetons de paiement, pour aider leurs clients à optimiser l’infrastructure, notamment le commutateur, la réconciliation, la sécurité, l’émission, le guichet automatique et les tests.

Viren Rana, PDG et fondateur de Renovite Technologies, a ajouté :

Notre mission est de fournir une infrastructure modernisée dans le cloud avec les dernières technologies, de l’agilité et une connaissance approfondie du paysage des paiements. Nous sommes très fiers de notre équipe et de la technologie de paiement de classe mondiale que nous avons construite et nous sommes ravis de faire partie de JPMorgan Payments. Cette entreprise est la maison naturelle pour notre personnel et notre technologie. Nous pensons que la transaction envisagée nous aidera à concrétiser notre vision commune, qui est de fournir des capacités de paiement de classe mondiale à l’échelle mondiale grâce à une infrastructure de nouvelle génération pour les clients de JPMorgan Payments.