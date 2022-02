Joseph : Chute, le troisième DLC de Far Cry 6

Ubisoft fait revenir le méchant Joseph Seed.

Après Michael Mando avec Vaas Montenegro et Troy Baker avec Pagan Min, le comédien de doublage canadien Greg Bryk reprend le rôle de Joseph dans une toute nouvelle expérience die and retry inspirée du genre roguelite : “Mêlant à la fois action intense et narration, elle donnera l’opportunité unique aux joueurs de plonger dans l’esprit torturé de l’ex-leader d’Eden’s Gate qui devra affronter les anciens membres de sa secte dans une version alternative de Hope County alors que sa foi l’a quitté. Il devra également se confronter aux membres de sa famille tout en luttant pour vaincre ses démons intérieurs.”

Play as Joseph Seed on February 8th with the release of Joseph: Collapse. Celebrate this launch with up to 25% OFF on the Season Pass! #FarCry6 pic.twitter.com/tZKgERi82u — Far Cry 6 (@FarCrygame) February 3, 2022

Le DLC Joseph : Chute de Far Cry 6 sera disponible le 8 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store. Pour célébrer le lancement de ce dernier contenu téléchargeable, les joueurs peuvent bénéficier d’une réduction -25% sur le season pass et -40 % sur toutes les éditions du jeu.