Joker : Folie à Deux, une comédie musicale avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga

L'autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Lady Gaga pourrait interpréter le rôle de Harley Quinn dans la suite du film Joker du réalisateur Todd Phillips.

Basé dans un univers DC Comics différent de celui de Margot Robbie avec les films Suicide Squad ainsi que Birds of Prey, Stefani “Lady Gage” Germanotta (Machete Kills, A Star Is Born, House of Gucci) devrait incarner Dr Harleen Frances Quinze aka Harley Quinn, la psychologue de l’asile d’Arkham qui tombe amoureuse de son patient, dans Joker : Folie à Deux aux côtés du comédien Joaquin Phoenix qui sera encore une fois dans la peau d’Arthur Fleck. Les négociations devraient se finaliser d’ici les prochaines semaines.

Folie à Deux, le coeur de Joker 2

Si les détails concernant l’intrigue de la suite du film Joker sont jusqu’à présent gardés sous silence, bien que la thématique comédie musicale soit désormais connue, le retour de Todd Phillips comme réalisateur a été confirmé depuis de nombreux mois. Comme ce fut le cas pour le film original qui a rapporté plus d’un milliard de dollars à Warner Bros, le scénario a été coécrit avec Scott Silver. Enfin, pour l’anecdote, la Folie à Deux est un phénomène psychiatrique résultant de l’adoption de la thématique délirante d’un individu psychotique et du mode de vie qui y est lié par un proche également psychotique.