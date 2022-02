Joker 2 devrait entrer en tournage en 2023

Une suite pour le film Joker serait bien en préparation.

D’après les informations exclusives du média Heroic Hollywood, la société de production Warner Bros Pictures aurait officiellement reçu la première version du scénario de Joker 2 : “Les détails de l’intrigue sont gardés dans une cellule de l’asile d’Arkham”. La suite du thriller psychologique consacré à la transformation d’Arthur Fleck en Joker, un dangereux tueur psychopathe qui deviendra, par la suite, le plus grand ennemi de Batman, pourrait débuter son tournage d’ici l’année prochaine.

Le Joker de Joaquin Phoenix dans The Batman ?

Todd Phillips sera bien de retour avec la même équipe devant et derrière la caméra, à savoir Scott Silver, Laura Ballinger, Mark Friedberg, Mark Bridges, Lawrence Sher, Jeff Groth, Hildur Guðnadóttir ainsi que Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich et Dean A. Zupancic. A noter que le personnage incarné par le comédien américain Joaquin Phoenix pourrait faire une potentielle apparition dans The Batman avec Robert Pattinson afin que les univers soient bien liés. Cela pourrait également ouvrir la porte à une origin story pour Harleen Frances Quinzel aka Harley Quinn.