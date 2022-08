Johnny Depp sera le roi Louis XV dans Jeanne du Barry

Le premier rôle au cinéma du comédien américain Johnny Depp depuis le procès qu'il l'a opposé à son ex-femme Amber Heard.

Librement inspiré de la vie de Jeanne du Barry, la dernière maîtresse royale de Louis XV à la cour de Versaille, après Madame de Pompadour, ce film dramatique ambitieux met en scène Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV et la réalisatrice française Maïwenn Le Besco alias Maïwenn dans le rôle de la courtisane. Née dans la pauvreté, cette jeune ouvrière avide de culture et de plaisir utilise son intelligence et son allure pour gravir un à un les échelons de l’échelle sociale. Elle devient la compagne préférée de Louis XV. Ignorant tout de son statut de courtisane, il reprend goût à la vie grâce à leur relation. Ils tombent éperdument amoureux. Contre toute bienséance et éthique, Jeanne s’installe à Versailles, où son arrivée scandalise la cour.

Début de tournage pour #JeanneDuBarry de Maïwenn. Johnny Depp incarne le roi Louis XV et Maïwenn la dernière favorite du roi.

Parmi les autres membres du casting figurent Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory et India Hair. Why Not Productions, de Pascal Caucheteux et Grégoire Sorlat, est le producteur principal du film. IN2 et France Télévisions sont également impliqués dans la production, sachant que la distribution en France sera assurée par Le Pacte, et Wild Bunch pour l’international. Outre la réalisation et le rôle principal, Maïwenn a également coécrit le scénario avec Teddy Lussi-Modeste. L’équipe de tournage comprend le directeur de la photographie Laurent Dailland, le concepteur de la production Angelo Zamparutti, le créateur des costumes Yurgen Doering, John Nollet pour la coiffure, Tom Pécheux pour le maquillage et Nicolas Provost pour le son. Stephen Warbeck compose la musique originale.

Jeanne du Barry, anciennement La Favorite, a débuté son tournage

Le tournage de Jeanne du Barry a été entamé le 26 juillet dernier pour une durée de onze semaines. Les lieux de prises de vue comprennent Versailles et d’autres châteaux de la région parisienne, ainsi que le studio. Johnny Depp a rejoint les acteurs et le staff dès la fin de l’événement judiciaire qui a entaché son image dans le milieu bien qu’il soit désormais blanchi de toutes accusations.