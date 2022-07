John Wick 4 : une suite qui ne va pas s’essouffler

Le comédien Bill Skarsgård sera le grand méchant de John Wick 4.

Le chapitre 4 de John Wick devait initialement être produit en même temps que le chapitre 5, mais Lionsgate a abandonné cette idée l’année dernière. Le premier teaser dévoilé lors de la San Diego Comic-Con montre le retour de certains personnages des précédents films ainsi que des scènes d’actions avec des flingues, un arc, un sabre, une hache et même des nunchakus tournées aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne et en Jordanie.

Les trois films de la franchise John Wick ont rapporté 584,7 millions de dollars au box-office mondial.

Les premières images de John Wick 4

John Wick 4 sortira le 22 mars 2023 dans les salles obscures. Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson et Lance Reddick figurent au casting du nouveau film, dont le scénario a été écrit par Shay Hatten et Michael Finch. A noter que Chad Stahelski est toujours derrière la caméra, en plus d’être producteur avec Basil Iwanyk et Erica Lee.

“T’es tu demandé comment cela allait finir ?“, lance Hiroyuki Sanada (Shimazu) à Keanu Reeves (John Wick). “Personne, y compris toi, ne peut tuer tout le monde ?“