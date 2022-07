Joe Biden signe un décret présidentiel sur l’accès à l’avortement pour protéger la confidentialité

Joe Biden signe un décret présidentiel pour renforcer la confidentialité des personnes cherchant des informations sur des services de santé reproductive.

L’administration Biden fait un pas supplémentaire pour gérer les problèmes de confidentialité qui ont été mis en évidence suite à la décision de la Cour Suprême de casser le jugement de l’affaire Roe v. Wade. Dans un nouveau décret présidentiel concernant l’accès à l’avortement et d’autres points, la Maison Blanche veut essayer de renforcer la protection des personnes cherchant un établissement de santé reproductive. On ne sait cependant pas précisément ce qui résultera de cette action.

Le décret pointe “la menace potentielle pour la vie privée du patient causée par le transfert et la vente de données de santé sensibles et par la surveillance numérique.” Et il offre des conseils à d’autres agences, comme la FTC, sans pour autant proposer la moindre nouvelle réglementation.

À la place, le décret laisse toute latitude à la FTC et au Département de la Santé et des Services Sociaux. Par exemple, il explique que le président de la FTC est “encouragé à envisager des actions… pour protéger la vie privée des personnes lorsque celles-ci cherchent des informations sur des services de santé en lien avec la reproduction.” Il déclare aussi que le procureur général et le secrétaire au Département de la Santé et des Services Sociaux devraient “envisager des actions pour éduquer les personnes sur la meilleure manière de protéger la confidentialité de leur santé et limiter la collecte et le partage de leurs données de santé personnelles.”

Ce décret présidentiel de Joe Biden survient après que des défenseurs de la vie privée et autres militants ont averti que l’absence de réglementation fédérale pourrait avoir de terribles conséquences pour les gens qui cherchent à avorter suite à l’affaire Roe. Les applications de suivi des règles ont énormément attiré l’attention, mais des experts expliquent que le problème est bien plus profond que ce seul type d’application. Et bien que ce décret ne concerne aucunement les courtiers en données ou la vaste collecte de données personnelles par les entreprises de la tech, le problème a attiré l’attention du Congrès. Le jour même de ce décret de Joe Biden, un groupe de Démocrates du Comité de contrôle et de réforme lançait une enquête sur cinq courtiers en donnés et sur les entreprises derrière cinq applications populaires de suivi des règles.