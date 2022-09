Jim Ryan de Sony estime que la promesse de Microsoft pour Call of Duty était “inadéquate à de nombreux niveaux”

Pour Sony, la promesse de Microsoft concernant Call of Duty est inadéquate. Un désaccord profond qu'il devrait être difficile de résoudre.

Le PDG de Sony PlayStation Jim Ryan a révélé que Microsoft avait offert de continuer de proposer Call of Duty sur PlayStation pendant trois années au-delà de l’accord actuel d’Activision. “Après plus de 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était inadéquate à de nombreux niveaux et ne prenait pas en compte l’impact sur nos joueurs”, expliquait-il à GamesIndustry.biz.

La semaine dernière, l’autorité de la concurrence britanniques déclarait s’inquiéter que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars pourrait “mettre à mal la concurrence” en leur empêchant l’accès à des jeux populaires comme Call of Duty et World of Warcraft. Le grand manitou Xbox, Phil Spencer, a répondu en déclarant que l’entreprise avait conclu un accord avec Sony pour garder Call of Duty sur PlayStation pendant “plusieurs années encore” dans une offre “qui va au-delà des accords typiques de l’industrie du jeu vidéo”.

Ceci étant dit, Sony semble s’inquiéter de cet arrangement. “Je n’avais pas l’intention de commenter sur ce qui, selon moi, était une discussion professionnelle privée, mais j’ai aujourd’hui le sentiment de devoir faire cette mise au point parce que Phil Spencer a amené le sujet sur la place publique”, expliquait Jim Ryan. “Microsoft a seulement proposé de garder Call of Duty sur PlayStation pendant trois années supplémentaires après la fin de l’accord actuel entre Activision et Sony. Nous voulons nous assurer que les joueurs PlayStation continuent de profiter de la meilleure expérience de jeu autour de Call of Duty et la proposition de Microsoft met à mal ce principe.”

L’accord actuel d’Activision avec Sony doit normalement couvrir les trois prochaines sorties de Call of Duty, y compris Modern Warfare II qui doit arriver le 28 octobre. Le mois dernier, Microsoft avait soulevé un point intéressant sur les craints d’un monopole autour de l’acquisition d’Activision, expliquant que l’entreprise qu’elle veut racheter 68,7 milliards de dollars ne crée aucun jeu à avoir absolument. Sony, par contre, a qualifié Call of Duty de jeu AAA “essentiel” et “qui n’a aucun rival”. Comme l’analyste Daniel Ahmad le précise, Sony était le plus gros client d’Activision Blizzard en 2020, tandis que Microsoft n’était qu’à la quatrième position, loin derrière Google et Apple.

Fun Fact:

Sony was Activision Blizzard's largest customer in 2020 accounting for 17% of it sales or ~$1.37 billion.

Microsoft was Activision Blizzard's 4th largest customer in 2020, behind Apple and Google, accounting for 11% of its sales or ~$890m pic.twitter.com/9dlm6vhDhA

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 7, 2022