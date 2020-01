Jim Carrey prêt à réendosser The Mask, à une condition

Faire une suite pour faire une suite, très peu pour Jim Carrey. Cependant, avec la bonne personne aux commandes, ce n'est pas exclu.

En 1994 lorsque The Mask est sorti, Jim Carrey était au sommet de sa carrière : la même année, il apparaissait dans le personnage loufoque du détective Ace Ventura et dans Dumb & Dumber des frères Farrelly, un film criminellement sous-côté. Un an plus tard, il jouait dans Ace Ventura en Afrique et incarnait le rôle d’Edward Nygma dans Batman Forever de Joel Schumacher. En 1997, on le retrouvait dans Menteur Menteur, puis The Truman Show en 1998, Man on the Moon en 1999 et Fou(s) d’Irène puis le Grinch en 2000. Incarnant toujours des personnages marquants, celui de Stanley Ipkiss, un employé de banque qui trouve un masque le transformant en héros un peu taré dans The Mask a permis de le révéler au public. Alors qu’on rapportait ce matin le développement d’un reboot du long-métrage Anaconda de 1997, il y a aussi du neuf du côté du Masque.

La suite spirituelle du Masque boudée

Dans une interview pour ComicBook.com, l’acteur de 58 ans laisse la porte ouverte à une suite. Si suite spirituelle il y a eu avec Le Fils du Mask en 2005, soit 11 ans plus tard, le film a été boudé par la critique et le public, au point d’en faire un échec financier ($84 à $100 millions de budget pour seulement 59 millions de dollars de recettes mondiales). Jim Carrey au contraire ne désire par faire une suite pour faire une suite.

Tout dépend du réalisateur

“Je ne pense pas en termes de suites et de choses comme ça, je veux dire, celle-ci [Sonic The Hedgehog] est un peu idéale pour ça parce que nous n’avons pas encore complètement fait évolué le personnage [Dr Eggman]“, a déclaré Carrey. “Le Masque, je pense, à titre personnel, que ça dépendrait d’un réalisateur. Ça dépend d’un réalisateur. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je le ferais seulement si c’était un réalisateur visionnaire et fou. Dans ce cas oui.” Il n’est donc pas impossible qu’il reprenne un jour son rôle placé dans l’univers des comics de Dark Horse Comics. Peut-être même Cameron Diaz ferait-elle aussi son retour ?