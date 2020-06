Jeux vidéo : les AAA sont trop longs et trop chers à produire selon Shawn Layden

L'ancien président des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment estime que la durée de vie des jeux AAA va devoir être abaissée car le coût de développement va augmenter de plus en plus et pourrait donc impacter le prix de vente.

Shawn Layden, ex-SIE Worldwide Studios, était un des nombreux invités de l’édition 2020 de l’événement Gamelab Barcelona. Lors de son intervention, il était question de l’avenir du monde des jeux vidéo. Pour celui qui a dirigé les studios first-party de Sony pendant plusieurs années, la durée vie des AAA actuels va poser problème pour la nouvelle génération de consoles car ils coutent cher à produire : “Le problème avec le modèle d’aujourd’hui est qu’il n’est tout simplement pas durable. Je ne pense pas que, dans la prochaine génération, vous pourrez prendre ces chiffres et les multiplier par deux et penser que vous pouvez évoluer. Je pense que l’industrie dans son ensemble doit se poser et dire ‘D’accord, que créons-nous ? Quelles sont les attentes du public ? Quelle est la meilleure façon de faire passer notre histoire et de dire ce que nous devons dire ?’. Il est difficile pour chaque jeu d’aventure de viser le jalon de jeu de 50 à 60 heures, car cela va être beaucoup plus cher à réaliser. Et à la fin, vous pouvez faire fermer certains studios de créateurs intéressants et leurs histoires hors du marché si c’est le genre de seuil qu’ils doivent atteindre… Nous devons réévaluer cela. Entrer dans la prochaine génération, ce n’est pas seulement un rôle important dans la gestion… C’est aussi, peut-être, vraiment évaluer ce que nous pouvons continuer à mettre dans les jeux – à quel prix pouvez-vous continuer à créer ces jeux ?”

Il explique que les coûts de production ne vont pas baisser avec la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Les chiffres ont doublé par rapport à la génération précédente, entre 80 et 150 millions de dollars sur cinq ans en moyenne pour les AAA actuels, hors frais marketing : “Tous les coûts liés aux jeux sont des coûts de main-d’œuvre, non ? Vous n’avez pas à construire une usine. Vous n’avez pas à transformer le sable en verre. C’est juste de la créativité et votre capacité à rassembler des personnes partageant les mêmes idées pour accomplir quelque chose, mais tout est basé sur les gens… Ce sont tous les coûts qui y sont associés. Alors, comment pouvons-nous voir ça et dire ‘Y a-t-il une autre réponse ? Au lieu de passer cinq ans à créer un jeu de 80 heures, à quoi ressemblent trois ans et un jeu de 15 heures ? Quel en serait le coût ?”

L’industrie vidéoludique va devoir développer des jeux AAA moins longs

Si les coûts de production ont augmenté avec le temps, Shawn Layden indique que les jeux sont toujours vendus au même prix depuis longtemps. Une tendance qui pourrait bien changer : “Les jeux sont à 59,99 dollars (ndlr : 69,99 euros en France selon le prix de vente conseillé) depuis que j’ai commencé dans cette entreprise, mais le coût des jeux a augmenté dix fois. Si vous n’avez pas d’élasticité au niveau des prix, mais que vous avez une énorme volatilité sur la ligne de coût, le modèle devient plus difficile. Je pense que cette génération va voir ces deux impératifs se heurter“. La solution miracle ? Baisser la durée de vie des jeux AAA : “Personnellement, en tant que joueur plus âgé… j’accueillerais volontiers un retour aux jeux AAA de 12 à 15 heures. Je terminerais plus de jeux, tout d’abord, et tout comme un livre ou un film bien produit, je regarderais la discipline qui pourrait nous donner un contenu plus resserré et plus convaincant. C’est quelque chose que j’aimerais voir revenir dans cette industrie.“