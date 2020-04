Jeux vidéo : bientôt une manette signée Apple ?

Par le passé, si vous vouliez une manette pour jouer sur votre iPhone ou votre iPad, il fallait chercher un accessoire certifié MFi, autrement dit un accessoire ayant été validé par Apple comme étant compatible avec les appareils iOS. Depuis iOS 13, cela dit, Apple permet à d’autres manettes, comme celles de PS4, de fonctionner avec les appareils iOS. Et la situation pourrait évoluer encore grandement dans un futur proche.

En effet, il se pourrait que Apple travaille activement à la fabrication de sa propre manette de jeux. C’est tout du moins ce qu’affirme un tweet de Lovetodream. Cette manette pourrait même être lancée avant la fin de l’année ou, à défaut, dans le courant de l’année 2021. Et cette rumeur est très intéressante dans le sens où le lancement d’un tel produit serait tout à fait logique, dans la parfaite continuité de ce que la marque à la pomme a pu entreprendre ces derniers temps.

Lorsque Apple avait lancé son Apple TV 4K, l’un des grands changements apportés était la prise en charge de davantage de jeux. Cela étant dit, la télécommande de l’Apple TV n’est pas franchement l’accessoire le plus adapté pour jouer aux jeux vidéo. De plus, il se murmure depuis quelque temps que la firme de Cupertino planche sur un Mac dédié au jeu vidéo. En proposant sa propre manette, la marque à la pomme pourrait proposer une expérience de jeu très intéressante dans son écosystème. Ce serait une suite tout à fait logique. Toujours est-il que l’information est à prendre avec des pincettes. Pour l’heure, il faut opter pour les accessoires tiers mais l’on pourrait bientôt avoir le choix d’une manette “officielle”.

this year or next year u will see it https://t.co/g6BmSfnDI1

— 有没有搞措 (@L0vetodream) April 19, 2020