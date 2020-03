Jeux vidéo : 40 titres indé en démo sur Steam pendant le Festival du printemps

Dès maintenant et jusqu'au 23 mars à 18h, il est possible de découvrir les grands favoris des festivals mettant en avant les jeux indépendants. Si vous êtes confiné chez vous, c'est l'occasion d'en profiter.

Hier a démarré sur Steam l’édition du printemps du festival des jeux, qui présente des dizaines de démos pour essayer avant d’acheter, une vieille tradition qui s’est un peu perdu, notamment à cause de la taille des fichiers sur les AAA. Le festival met en vedette des jeux présentés à l’Indie MegaBooth, The MIX, Day of the Devs (journée des développeurs à la GDC) et Wings Fund. C’est le directeur exécutif des Game Awards, Geoff Keighley, qui a hier annoncé la nouvelle sur Twitter. Selon lui, le Festival des jeux sera l’occasion d’aider les développeurs indépendants qui ont perdu toute l’exposition qu’ils auraient pu avoir avec la désormais annulé Game Developers Conference, qui devait se dérouler à San Francisco du 16 au 20 mars 2020. Pour remplacer ces dates, il est possible de découvrir les titres sur Steam dès maintenant et jusqu’au 23 mars à 18h. Certains d’entre eux, relève The Verge, sont des participants assidus de la GDC et s’y présentent chaque année.

Plus de 40

Au départ, ce Festival des jeux – Édition du printemps ne devait présenter que 12 titres, et l’ensemble a été revu pour inclure de nouveaux participants. On retrouve par exemple l’audacieux Supraliminal qui joue avec la perspective pour créer des casse-têtes (et qui en a fait tourner beaucoup) et ne sera pas disponible avant le mois de novembre, mais aussi le jeu d’aventure/puzzle-game Mystic Pillars ou la simulation permettant de s’essayer à la viticulture Hundred Days.

The Spring edition of @thegamefestival is now live on Steam with 40+ free limited time demos of upcoming games to try! Enjoy! https://t.co/fgrJmBgxIf pic.twitter.com/heAXon8qcr — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2020

Il y en a pour tous les goûts

Certains d’entre eux ne sont pas des nouveautés : HyperParasite est sorti il y a un an, mais n’a pas rencontré son public et en profite pour se réoffrir à la découverte des joueurs les plus curieux. D’autres comme l’ambitieux Heavenly Bodies ne sortira pas avant 2021; son principe de déplacement de cosmonautes en apesanteur en 2D a de quoi intriguer. Ceux qui sont également passionnés de cinéma pourront jeter un œil à Jay and Silent Bob: Mall Brawl tandis que les jeux Coffee Talk, Later Daters et We should talk. proposent des simulation de relations/conversations, qui diffèrent sur bien des aspects et s’éloignent du genre puzzle-game qui domine. Pour découvrir la sélection, c’est par ici : Festival des jeux Steam.