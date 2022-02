Jeu vidéo en France : les propositions du SELL et du SNJV pour devenir leader en Europe

Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) et le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) formulent quatre propositions phares pour faire de la France le leader européen du jeu vidéo en cinq ans.

Avec 5,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2020, le jeu vidéo est la première industrie créative et culturelle en France loin devant le cinéma ou la musique. À moins de 50 jours de l’élection présidentielle, les deux organisations professionnelles qui représentent l’industrie du jeu vidéo en France demandent aux pouvoirs publics d’étudier le projet visant à faire de ce secteur un leader européen d’ici cinq ans et d’en faire une “priorité industrielle”. Le but serait de transposer le succès de la French Tech sous la forme d’une French Gaming avec notamment un plan “France Métavers” qui servirait à développer des technologies d’avenir en s’appuyant sur le plan d’investissements de 30 milliards d’euros sur cinq ans “France 2030”, annoncé par le Président Emmanuel Macron en octobre dernier.

La France, leader du #JeuVidéo en Europe dans 5 ans : c’est l’ambition que nous portons dans cette élection présidentielle ! 🇫🇷

Pour réussir, le #SELL et le @SNJV_fr avancent 4 propositions ➡ https://t.co/1CyBNNr5PB#GameInFrance pic.twitter.com/HNekwii3ut — SELL (@SELL_JeuxVideo) February 23, 2022

Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, explique : “ Le jeu vidéo, c’est de la croissance et de l’emploi assurés. Et de l’emploi durable dans un secteur à haute valeur technologique ! Nos voisins allemands l’ont bien compris, avec un plan très ambitieux en faveur du jeu vidéo. La France doit devenir l’environnement le plus favorable et stable en Europe, pour attirer les grandes entreprises du secteur, faire grandir les studios présents ici. Nous avons tout pour devenir leader en Europe en 5 ans mais il faut un signal explicite“. Lévan Sardjevéladzé, président du SNJV, complète : “L’industrie du jeu vidéo connaît une croissance continue depuis des décennies et la France dispose des talents et des entreprises renommés mondialement. Pour autant sans plan ambitieux nous risquons le déclassement face à la concurrence internationale accrue. Nos propositions ont pour ambition de reconsidérer le jeu vidéo comme une industrie stratégique pour notre pays et faire de la France le pays le plus attractif au niveau mondial .”

Les quatre propositions phares pour que la France puisse devenir leader du jeu vidéo en Europe