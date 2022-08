Jetpack Joyride 2 arrive en exclusivité sur Apple Arcade. Nouveau personnage, nouvelles mécaniques, graphismes améliorés, une bonne dose de nostalgie comme on les aime.

Cela fait aujourd’hui plus de 10 ans, mais qu’importe, finalement, les joueurs ont enfin droit à une suite au très réussi Jetpack Joyride. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas en profiter tout de suite. En effet, Halfbrick Studios a publié Jetpack Joyride 2 en tant qu’exclusivité Apple Arcade pour iPad, iPhone, Mac et Apple TV. Dommage pour les possesseurs d’appareil Android.

Jetpack Joyride 2 arrive en exclusivité sur Apple Arcade

Ce jeu à défilement horizontal infini se concentre cette fois davantage sur une histoire, avec un nouveau personnage jouable (Betty Beepies) ainsi que de nouvelles mécaniques et des graphismes plus détaillés. On pourrait ainsi facilement dire que Halfbrick Studios a amené son jeu dans l’ère moderne.

Nouveau personnage, nouvelles mécaniques, graphismes améliorés

L’opus original était arrivé sur Apple Arcade l’année dernière sous le nom de Jetpack Joyride+, proposant aux fans le cœur de l’expérience du jeu sans le besoin (ou la possibilité) de réaliser la moindre microtransaction. Le jeu avait vu le jour pour la toute première fois en 2011, il avait permis de définir les règles du runner, avec d’autres classiques comme Canabalt ou encore Temple Run. Le jeu signature de Halfbrick a tout de même comptabilisé plus de 500 millions de téléchargements depuis lors.

Une bonne dose de nostalgie comme on les aime

Jetpack Joyride 2 ne saurait cependant justifier à lui seul que vous vous abonniez à Apple Arcade, et déboursiez les 50 $ annuels (ou 5 $ par mois), mais c’est une bonne dose supplémentaire de nostalgie sur un service qui en compte déjà un joli nombre. Si vous êtes abonné(e), foncez. Ceci étant dit, si vous n’avez absolument aucune envie de vous abonner à Apple Arcade, vous serez probablement plus à l’aise sur certains jeux récents, qui jouent la carte de la nostalgie, mais qui profitent pleinement de toutes les capacités des appareils modernes de la marque à la pomme.